شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات جديدة تواجه "الباعة الجائلين" بالسكك الحديدية دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، إلى مجلس النواب بعد موافقته النهائية عليه.

وتستهدف التعديلات تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي، ونرصد ما جاء بالتعديلات الجديدة :

- استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين

- تجريم قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها

- تجريم القيام ببيع السلع والمنتجات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح

- يواجه من قام بذلك الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين

- كما يواجه غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحداهم