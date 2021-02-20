المالية: تحويل مليار جنيه لسداد دفعة جديدة من منحة العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة بدأت تحويل مليار جنيه لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أنه بذلك حولت الوزارة أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وبحسب معيط فإنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وقال الوزير، إن الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت الحكومة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرفت المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضي؛ لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها جائحة كورونا.

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين.

ووجَّه الرئيس ومع بداية الموجة الثانية، بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، وفقًا لمعيط.

وقال إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإننا مستمرون في دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من مختلف الجوانب؛ بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.