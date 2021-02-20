إسرائيل توافق على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 33 دقيقة

أكدت السلطة الفلسطينية، الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل إسرائيل ، وذلك ضمن حملتها الجماعية للتلقيح ضد فيروس كورونا، التي تعتبر الأسرع في العالم.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إلى انعقاد “اجتماع بين وزارتَي الصحة الفلسطينية والإسرائيلية لبحث الحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا”، مضيفة أنه “تم الاتفاق على تطعيم مئة ألف عامل فلسطيني من الذين يعملون في إسرائيل”.

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على “التعاون الفني للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا”.

ولم تُحدد الوزارة تاريخ بدء حملة التطعيم هذه أو المعايير التي سيتم على أساسها اختيار العمال.

كما لم تؤكد وزارة الصحة الإسرائيلية ولا الوحدة العسكرية التي تُنسق الشؤون المدنية مع الفلسطينيين لوكالة فرانس برس على الفور حصول هذا الاتفاق.

لكن وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن اجتماعا عُقد مع مسؤولين فلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كان لمناقشة مسألة انتشار الفيروس.

وجاء الاجتماع “انطلاقا من التفاهم على أن إسرائيل والفلسطينيين يعيشون في وحدة إقليمية”، بحسب البيان الذي أشار إلى أن انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية يمكن أن يؤثر على الإسرائيليين، من دون أن يأتي على ذكر اتفاق التطعيم.

ومنذ ديسمبر، قدمت إسرائيل جرعات من لقاح “فايزر” إلى 4,25 ملايين شخص، أي نحو 47 في المئة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، حسب أحدث أرقام وزارة الصحة.