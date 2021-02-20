“كوفيفاك”.. لقاح روسي جديد يدخل معركة كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 56 دقيقة

أعلنت روسيا، عن دخول لقاح محلي جديد ضد فيروس كورونا المستجدّ، الذي طوّره مركز أبحاث مدينة سان بطرسبرغ .

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، السبت، إن بلاده أقرت لقاحا ثالثا للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي.

وأضاف ميشوستين في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي، أن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أطلق عليه اسم “كوفيفاك” وينتجه مركز “تشوماكوف” في مدينة سان بطرسبرغ، ستُطرح للاستخدام المحلي في مارس.

وكانت روسيا قد سجلت في أغسطس الماضي أول لقاح لفيروس كورونا في العالم وحمل اسم”سبوتنيك في”، على اسم قمر اصطناعي من الحقبة السوفيتية.

وأبلغ مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن نتائج الاختبار المؤقتة أظهرت أنه فعال بنسبة 95 في المئة.

وفي شهر أكتوبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تسجيل روسيا لقاحا ثانيا لفيروس كورونا باسم “ابيفاك كورونا”.

وسجلت روسيا مؤخرا ارتفاعا حادا في الإصابات الجديدة، لكنها لم تصل إلى حد فرض إجراءات صارمة مثل بعض الدول الأوروبية.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في روسيا حاجز مليوني إصابة، مما يضع روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.