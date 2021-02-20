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إيطاليا.. فتح تحقيق في قضية ملايين اللقاحات المزيفة لكورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

إيطاليا الأولى أوروبيا بوفيات

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في لقاحات مزيفة ضد ، في إقليم فينيتو شمال شرق إيطاليا.

أجرت الشرطة الإيطالية التي تتولى التحقيق في أدوية ولقاحات لكوفيد-19 مزيفة، استجوابا لمسؤول محلي بمنطقة فينيتو كان أبلغ عن تلقيه عروضا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح فايزر خارج نظام التعاقد الأوروبي.

لأسابيع، أبلغ حاكم فينيتو، لوكا زايا، عن اتصال بعض الوسطاء المجهولين به وعرضهم بيع لقاحات، منها اللقاح الروسي والصيني، له بعد أن عبر علنا عن إحباطه من نقص شحنات اللقاح في إيطاليا، وقال إنه يريد شراء لقاحات منطقته الخاصة بمعزل عن المسار الحكومي الوطني.

قال زايا إن رئيس الرعاية الصحية بالمنطقة والذي يتولى العروض د. لوتشيانو فلور، التقى فريق الرعاية الصحية التابع لقوات الدرك.

وأكد الفريق أنه يفتش مكاتب فينيتو المحلية “للبحث عن مقدمي اللقاحات المزعومين خارج الاتفاقات مع السلطات المركزية”.

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