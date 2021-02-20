شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تحبط محاولة تهريب زواحف حية إلى تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترضت الفلبين 25 من الزواحف الحية، التي كانت مخبئة في أجراس الخيزران والفوانيس، و كان سيتم تصديرها إلى تايوان، طبقا لما ذكره مكتب الجمارك اليوم السبت.

وأضاف المكتب أن الطرود، التي كان قد تم الإعلان بأنها تحتوي على أشياء تذكارية، تبين أنها كانت تحتوي على اثنين من ثعابين الكوبرا، التي تبصق السم وثمانية من الأفاعي التي تعيش في حفر في الأرض و15 من السحالي الفلبينية "سيلفين"، يبلغ سعرها السوقي 300 ألف بيزو(382ر6 دولار).

وكانت الزواحف مخبئة في محافظ مصنوعة من مواد محلية، كانت تحتوي على أجراس الخيزران وفوانيس . وكانت الزواحف موضوعة داخل المحافظ.

وأضاف المكتب في بيان أنه تم تسليم الثعابين والأفاعي والسحالي إلى إدارة البيئة والموارد الطبيعية.