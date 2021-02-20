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القبض على أحد الإرهابيين والعثور على أربعة صواريخ في كركوك ونينوى

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، القبض على أحد الإرهابيين والعثور على أربعة صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع بمحافظتي كركوك ونينوى.
الوزارة قالت في بيان تلقته الخليج 365، انه "تأكيداً لجهودها المتضمنة في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة K1 بمحافظة كركوك، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وفي سياق آخر، وبمعلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العشرين وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٦٦ من العثور على أربعة صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع، وقنبرة هاون من عيار ١٢٠ملم، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً تحت السيطرة، وفقا للبيان.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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