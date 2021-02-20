المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا يعلن اتهام 6 أشخاص جدد بالتورط في اقتحام "الكابيتول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا عن اعتقال 6 أشخاص آخرين ينتمون إلى جماعة "أوث كيبرز" المتطرفة واتهامهم بالتورط في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول.



وتردد أن الرجال والنساء الستة الذين تم اعتقالهم هذا الأسبوع في فلوريدا ونورث كارولينا وأوهايو تعاونوا مع 3 مشتبهين آخرين تم توجيه الاتهام إليهم في يناير/كانون الثاني.

ويواجه المتهمون الجدد تهماً متنوعة، بما في ذلك التآمر لعرقلة مصادقة الكونجرس الأمريكي على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وبشكل إجمالي، تم اتهام 9 أفراد لهم صلات مزعومة بالجماعة اليمينية، والتي غالبا ما تستخدم أساليب المليشيات، بالتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة.