يضم 26 خبيرا عالميا.. انطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت اليوم السبت فعاليت مؤتمر الدفاع الدولي 2021، والذي يضم 26 خبيرا عالميا، بمركز أدنوك للأعمال "افتراضياً".



وينظم المؤتمر العالمي للدفاع الدولي 2021، كل من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، ومجلس التوازن الاقتصادي "توازن" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات.

ويشهد المؤتمر 4 جلسات بمشاركة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وأحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية.

كما يعقد معرض آيدكس 2021، الأحد المقبل ويستمر حتى 25 من شهر فبراير/شباط الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، والذي يشكل أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتضمن دورة العام الجاري مشاركة 59 دولة وتوسعاً بنحو 23% في مساحات العرض. وينطلق المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبدعم من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعتبر الدورة الجديدة هي الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض حيث تشارك فيها 1112 شركة من 59 دولة و38 جناحا على مساحة عرض صافية تصل إلى 133 ألف متر مربع، إضافة إلى مشاركة أكثر من 77 وزير دفاع و79 شخصية عسكرية مهمة من رئيس أركان وقادة القوات البحرية إضافةً إلى وفود عسكرية من 82 دولة على كافة المستويات القيادية، كما تشارك الإمارات بأكبر جناح وطني يضم أكثر من 140 شركة وطنية.

وتعتزم السعودية المشاركة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" تحت شعار الهوية الوطنية "استثمر في السعودية"، وذلك من خلال الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة عدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية وبمشاركة وزارة الاستثمار.

وأكد الفريق محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة " انترناشونال جولدن جروب – آي جي جي" الحرص على المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، حيث يضم جناح الشركة تحت مظلته 50 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.

وقال الكعبي إن معرض آيدكس يشكل منصة مهمة للشركات الإماراتية التي تحرص على استعراض أحدث منتجاتها الوطنية في ظل وجود مشاركات عالمية كبيرة الأمر الذي يتيح لنا المنافسة بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة للصناعات الدفاعية الوطنية.

وأفاد الكعبي أن المعرض سيشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من الشركات الاقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن مجموعة انترناشونال جولدن جروب نجحت من خلال هذه الاتفاقيات والشراكات في تعزيز مكانتها وريادتها بين الشركات العالمية في المجال الدفاعي والأمني.

وأعرب الكعبي عن اعتزازه بالتطور الذي حققته الصناعات الدفاعية الإماراتية ..مشيدا بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم.

وحققا معرضا "آيدكس ونافدكس" صفقات مليارية خلال الثلاث دورات الأخيرة، ففي عام 2015 سجلا إجمالي صفقات بقيمة 18.3 مليار درهم ، وفي عام 2017 سجلا صفقات بقيمة 19.2 مليار درهم، وفي الدورة الأخيرة عام 2019 سجلا صفقات بأكثر من 20 مليار درهم.