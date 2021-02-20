شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية رئيس الدولة.. انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي 2021 في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، انطلقت صباح السبت في أبوظبي أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021، الذي يقام للمرة الأولى بنسخته «الهجينة» ليجمع أكثر من 24 خبيراً ومتخصصاً في قطاع الدفاع، وبحضور ومشاركة واسعة من 80 دولة على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وافتراضياً.

وتتمحور جلسات المؤتمر الرئيسية حول «ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة». ويسلط مؤتمر الدفاع الدولي 2021 - المصاحب لمعرضي «آيدكس» و «نافدكس» 2021، المقرر انعقادهما خلال الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.