المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يكشف عن تغييرات في سياسة بلاده بخصوص إثيوبيا وأزمة سد النهضة

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن تغييرات في سياسة بلاده بخصوص إثيوبيا وأزمة سد النهضة.



وقال نيد برايس، الجمعة، إن الولايات قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسة الأمريكية بخصوص سد النهضة.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإثيوبية بالقرار، مشيرا إلى أن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل.

وتابع أن الولايات المتحدة تراجع سياستها تجاه سد النهضة، وتقيم دورها في تسهيل الحل بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق بعض المساعدات لإثيوبيا بسبب "عدم إحراز تقدم" في المحادثات مع مصر والسودان بشأن مشروع سد النهضة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية حينها، إن قرار "الإيقاف المؤقت" لبعض المساعدات للحليف الأمني الإقليمي الرئيسي "يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادي الجانب بالبدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق، والتأكد من جميع تدابير سلامة السد الضرورية".

وتقدر المساعدات الأمريكية المحجوبة عن إثيوبيا بنحو 130 مليون دولار.

وسد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.