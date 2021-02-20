سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 20 فبراير 2020.. قفزة هائلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، بنحو 50 ليرة في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر لدى البنوك وشركات الصرافة.

وزاد سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء إلى 9300 ليرة للشراء و9350 ليرة للبيع، مقابل 9250 ليرة للشراء و9325 ليرة للبيع، أمس.

ويتزامن تراجع الليرة مع استمرار غياب أي حلول لتشكيل حكومة أو استعادة تدفق النقد الأجنبي في القنوات الرسمية داخل البلاد، مع تواصل انتعاش السوق الموازية.



ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

ومؤخراً، كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان أنّ معدّل التضخم في البلاد خلال العام 2020 بلغ 84.9%، علماً أنه كان في السنوات الماضية أقل بكثير.

وانهارت العملة الوطنية بعد تصاعد الأزمات السياسية والمالية في عام 2019، في حين أن احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية تضاءلت بشكل كبير.

وشهدت أسعار السلع شهدت قفزة كبيرة خصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي الذي يرتبط بـ3 أسعار في البلاد هي السعر الرسمي والسعر لدى الصرافين والسعر في السوق السوداء.

والسعر الأخير يتغير تباعاً إما صعوداً أو هبوطاً بشكل يومي.

البنك المركزي



واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.