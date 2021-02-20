الخارجية الأمريكية: سنواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن تغيير واشنطن لموقفها بشأن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران يعزز قدرتها على التواصل مع مجلس الأمن بشأن طهران.



وأضاف المتحدث نيد برايس، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستواصل إقناع الدول بعدم بيع أسلحة لإيران.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن على الولايات المتحدة العمل مع القوى الكبرى في العالم "للتعامل" مع أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار".

وقال إن إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات" مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

وأضاف "علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع عقوبات "سناباك" المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيجان، قالت ساكي: "لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "الحوار الدبلوماسي".