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تقرير يكشف تفاصيل مشروع أردوغان لاحتلال سوريا وليبيا باستخدام جماعات الإرهاب

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستخدم نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الجماعات المتطرفة في إدلب وأيضا في ليبيا وعلى رأسها جبهة النصرة، من أجل تنفيذ مخططات أردوغان في المنطقة، فى حين أثبت تقرير بالفيديو أن الجنود الأتراك الذين قتلوا فى إدلب كانوا بوسط الجماعات الإرهابية هناك، لخلق ذريعة لتغول القوات التركية فى الأراضى السورية.

وكشف التقرير، أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال في سوريا وليبيا بل والمنطقة من أجل تنفيذ المشروع التركي هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والمليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التى يخوضها أردوغان في سوريا حصدت العديد من الخسائر في صفوف قواته

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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