زعيم المعارضة التركية يقيم دعوى قضائية ضد أردوغان ردا على إهانته

في أول رد فعل لها على إهانات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قررت المعارضة التركية رفع دعوى قضائية، وأعلنت هذا فى عقد مؤتمر صحفي لم يستغرق سوى 22 ثانية.وفق سكاى نيوز.

وأوضح زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد أردوغان، بعد أن وصفه الأخير في كلمة له اليوم خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، في ولايات أنقرة وأوردو وشانلي أورفة بـ"الصفيق وغير المهذب".

وأضاف أردوغان خلال المؤتمر الحزبي، أن زعيم المعارضة التركية لا يستحق لقاء أحد من وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، أو وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لمناقشة حادثة مقتل 13 جنديًا تركيًا".

وهو ما أجبر زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو بالرد على الرئيس التركي، متسائلًا: "هل أنا شخص صفيق لأني أدافع عن حق الشهداء".

من ناحية أخرى، ضربت المعارضة التركية رقما قياسيا جديدا، ليس في عدد المعتقلين بين صفوفها، أو حجم ما تتعرض له من مصادرة في الرأي وحرية التعبير، ولكن في تحقيق أقصر مؤتمر صحفي في تاريخ تركيا وربما العالم أجمع''.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي لم يتخط 22 ثانية لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الكتلة الحزبية، النائب أوزجور أوزال، حيث قال جملة واحدة موجها كلامه للرئيس التركي قائلا: "إليك كل الإهانات مثلما قُلت".