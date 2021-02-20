فقر وغلاء.. تركيا ضمن الدول الأكثر استدانة بالعالم

كشف تقرير جديد عن تزايد الديون على تركيا بشكل كارثي خلال الفترة الماضية، حيث جاءت في المرتبة الثانية من حيث الاستدانة.

وأشار التقرير الذي أجراه معهد التمويل الدولي بعنوان “مراقب الديون العالمي” إلى تصدر الصين تليها تركيا ثم كوريا الجنوبية، ومن حيث الدول الاوروبية، جاءت فرنسا وإسبانيا واليونان أعلى زيادة في نسبة الدين، وفي مارس من العام الماضي 2020، وصل إجمالي الدين الخارجي لتركيا 431 مليار دولار.

يأتي ذلك مع السياسات الخاطئة التي يتبعها رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، ما تسبب في زيادة معدل الفقر في البلاد، وانخفاض مستوى المعيشة.

وقرر أردوغان منذ فترة قصيرة إقالة وزير المالية وصهره البراء البيرق، وكذلك محافظ البنك المركزي، في خطوة بهدف محاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاده المنهار.

وأعرب المواطنون في تركيا عن استيائهم من الأوضاع المعيشية، وذلك خلال البرامج والتصوير في الشارع، ما عرضهم لخطر القبض عليهم، وحبسهم بتهمة إهانة رئيس الدولة.