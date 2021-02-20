تقرير يكشف كواليس العلاقة المشبوهة بين داعش وأردوغان.. فيديو

وثائق سرية مسربة كشفت مؤخرا عن العلاقة الوثيقة التى تربط أردوغان بأخطر تنظيم إرهابى فى العالم "داعش".

وذكر تقرير بالفيديو أنه تم تسريب هذه الوثائق من المخابرات العسكرية التركية، وتحديدًا من ملفات المحكمة الجنائية العليا (23) بأنقرة، وكشفت عن أن نظام أردوغان يدعم "داعش" بالسلاح من أجل السيطرة على سوريا والعراق مقابل إمداد التنظيم لأنقرة بالنفط الذى تستولى عليه فى هذه البلاد.

وأوضحت الوثائق أن "أردوغان" عمد إلى تفجير عدد من مستودعات الأسلحة لإخفاء هذه الحقيقة، وتوزعت الأسلحة الموجودة بها ما بين المدينتين التركيتين أفيون، وأورفة، وبعض الأراضي الخاضعة للسيطرة التركية شمال قبرص

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