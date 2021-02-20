شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا إلى أقل من 500 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى ما دون 500 حالة لأول مرة في أربعة أيام، إلا أن السلطات الصحية استمرت في تسجيل إصابات متفرقة وسط مخاوف من تزايد الإصابات مجددا بعدما خففت الحكومة قواعد التباعد الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وسجلت كوريا الجنوبية 446 حالة إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 414 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 86574 حالة، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء بأن هذا التراجع يأتي مقارنة بـ561 إصابة تم تسجيلها في اليوم السابق.

كما سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1553 .