شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف قانون إعفاء السندات من الرسوم والضرائب بعد موافقة "النواب" عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 182 لسنة 2020، لإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

ويأتى مشروع القانون بأن تعفي العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها، كما وافق المجلس علي المقترح، باستحداث مادة ثانية مفادها: "يتجاوز عن كافة الضرائب والرسوم المستحقة علي العوائد أو الأرباح الرأسمالية السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون والتي تم إصدارها قبل تاريخ العمل به".

ونرصد أهداف التعديلات الجديدة مشروع القانون...

- تمتع العوائد الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

- عدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى تلك السندات .

- الحد من زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة بشأنها.

- يجرى التعديل بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على الدخل.