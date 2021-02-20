إصابة 5 أشخاص في حادثي سير منفصلين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادثي سير منفصلين في بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في مصرف مائي بطريق مركز ناصر شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة راندا إبراهيم قناوي 30 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، و منى محفوظ أحمد 65 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

كما تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك، على طريق قرية بليفيا بمركز بني سويف، مما نتج عنه إصابة عبد الله عاشور زكي 12 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، و محمد سعد محمد 15عاما، اشتباه كسر بالركبة اليسرى، و رجب سعد درويش 30 عاما، اشتباه كسر بالركبة اليسرى ونزيف بالبطن والصدر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحررت المحاضر اللازمة.