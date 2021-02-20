محمد الفلاح - عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في معارك بالضالع جنوبي اليمن

السبت 20 فبراير 2021

شنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، هجوماً واسعاً من عدّة محاور على مواقع تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مريس بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيا الانقلابية في القطاع الشرقي والشمالي والغربي لجبهة مريس، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأوضح، أن وحدات من قوات الجيش هاجمت مواقع الميليشيات الحوثية في السلسلة الجبلية بالمحور الغربي للجبهة، وبالتزامن هاجمت وحدات أخرى مواقعها في وادي الزيلة وتبة ملزق بالمحور الشمالي، فيما هاجمت وحدات أخرى مواقع الميليشيا في منطقة القهرة وتبة دار السبعة ووادي السايلي في القطاع الشرقي للجبهة.

وأكد، أن الهجوم أسفر عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر في العتاد، فيما استعاد الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.

يأتي ذلك، بعد ساعات من هجوم خاطف شنّه الجيش الوطني استهدف مواقع تسيطر عليها الميليشيا الحوثية في قطاع باب غلق بمديرية قعطبة شمال الضالع، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.