شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أممي بعودة أمريكا رسمياً إلى اتفاق باريس للمناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعودة الولايات المتحدة رسمياً لاتفاق باريس بشأن المناخ.

وجاءت تصريحات الأمين العام في مناقشة عُقدت ضمن الجلسة الافتتاحية لقمة المشاركة العالمية الافتراضية 2021، التابعة لرابطة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة، التي تدعم الأمم المتحدة.

وقال: أدّى غياب الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية إلى إحداث فجوة في اتفاق باريس التي أضعفت الجميع في المنظومة الأممية.

فيما أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لتغيّر المناخ جون كيري، عن فخره إزاء عودة بلاده لتكون طرفاً في اتفاق باريس.