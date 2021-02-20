اخبار العالم

إيطاليا تفرض قواعد صارمة لمواجهة السلالات المتحورة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرض قواعد صارمة لمواجهة السلالات المتحورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الإيطالية أمس الجمعة، إنها ستخضع أجزاء من إيطاليا لقواعد صحية أكثر صرامة بسبب مخاوف من ظهور سلالات جديدة لفيروس ، أكثر قدرة على نشر العدوى.

ومن بين الأقاليم المشمولة بهذه القواعد، إقليما كامبانيا وموليز في جنوب البلاد وإقليم إيميليا - رومانيا بشمال البلاد، وسيتم تحديدها جميعا باللون البرتقالي اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ويعني هذا أن المطاعم قد لا تبيع الأغذية والمشروبات إلا كوجبات سريعة يتم تسليمها كطلبات خارجية ، والمتاحف سيتم إغلاقها.

وعقب هذا التعديل، تم تصنيف 12 إقليما باللون الأصفر، وهو الدرجة الأدنى من درجات الخطورة الثلاث في النظام الإيطالي.

وقال مسؤولون أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 15 ألف حالة إصابة جديدة و350 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ويرفع ذلك إجمالي الوفيات بالبلاد إلى نحو 95200 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، و78ر2 مليون إصابة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا