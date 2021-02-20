شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرض قواعد صارمة لمواجهة السلالات المتحورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الإيطالية أمس الجمعة، إنها ستخضع أجزاء من إيطاليا لقواعد صحية أكثر صرامة بسبب مخاوف من ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ، أكثر قدرة على نشر العدوى.

ومن بين الأقاليم المشمولة بهذه القواعد، إقليما كامبانيا وموليز في جنوب البلاد وإقليم إيميليا - رومانيا بشمال البلاد، وسيتم تحديدها جميعا باللون البرتقالي اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ويعني هذا أن المطاعم قد لا تبيع الأغذية والمشروبات إلا كوجبات سريعة يتم تسليمها كطلبات خارجية ، والمتاحف سيتم إغلاقها.

وعقب هذا التعديل، تم تصنيف 12 إقليما باللون الأصفر، وهو الدرجة الأدنى من درجات الخطورة الثلاث في النظام الإيطالي.

وقال مسؤولون أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 15 ألف حالة إصابة جديدة و350 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ويرفع ذلك إجمالي الوفيات بالبلاد إلى نحو 95200 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، و78ر2 مليون إصابة.