شكرا لقرائتكم خبر عن الانفجارات تدوي في مقديشو والسلطات تغلق الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دوَّت أصداء الأعيرة النارية والصواريخ في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس الجمعة، حين اشتبكت القوات الحكومية مع مؤيدين للمعارضة أثار تأجيل الانتخابات غضبهم.

وكشف مقطع مصور أُرسل إلى «رويترز» من مظاهرة مناهضة للحكومة مدنيين ملثمين متناثرين يلوحون بالعلم الصومالي قبل اندلاع إطلاق النار، وسمع صحفيو الوكالة القريبون من المكان إطلاق نار متقطعًا وكذلك أصداء انفجارات أشد.

وإذا تحولت المنافسات السياسية إلى صراع مفتوح فمن شأن ذلك أن يثير غضب حلفاء الصومال ويصب في مصلحة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تشن هجمات على مدنيين في شرق أفريقيا في إطار مسعاها إلى فرض سيطرتها على أجزاء من البلاد.

ونشر المعارض البارز عبد الرحمن عبد الشكور وَرْسمي، مقطع فيديو له وهو يقود حشدًا صغيرًا من المتظاهرين في أحد الشوارع في تحدٍ لحظر الحكومة للتجمهر.

وقبل ذلك بساعات اتهم الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف شيخ أحمد قوات الحكومة بمهاجمة فندق كان يمكث فيه مع رئيس سابق آخر قبل تجمع الجمعة.

واتهم وزير الأمن الصومالي حسن حندبي جمعالي المعارضة ببدء القتال.

وقال في بيان الليلة الماضية: «هاجمت ميليشيات مسلحة القوات الحكومية، تصدينا لها وتغلبنا عليها».

وفي غياب أي وساطة، من المحتمل أن ينتشر القتال سريعًا.

وكان من المنتظر أن ينتخب أعضاء البرلمان الصومالي رئيسًا جديدًا في الثامن من فبراير، لكن العملية تأجلت بعدما اتهمت المعارضة الحكومة بنشر مؤيدين لها في المجالس الانتخابية العامة والمحلية.