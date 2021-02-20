شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: إيران و«ميليشيات الإرهاب» غير جادين بالسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عدم جدية ميليشيات الحوثي الإرهابية ومن خلفها إيران للسلام أو الاكتراث له انطلاقا من أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وأشار الرئيس هادي إلى تصعيد الميليشيات الأخير على مأرب المتزامن مع التحركات الأممية والدولية، لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة.

وخلال - ليل الخميس - تسلمه في الرياض أوراق اعتماد سفراء كل من هولندا بيتر هوف، والمجر بالاش سيلماشي، وجنوب أفريقيا كوسبورت خبوشي، والبوسنة والهرسك محمد يوسيتش، لدى اليمن، أشاد ونوه بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف، مؤكدا أهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس المقبل.

من جهته، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، قدرة الجيش في بلاده على تجاوز التحديات والعوائق التي فرضتها ميليشيات التمرد والإرهاب الحوثية.

وثمن وزير الدفاع جهود ومواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الدفاع العربي المشترك في التصدي للمخططات والأطماع الإيرانية والميليشيات الحوثية.

ووفقا لـ«سبأ» الرسمية، قال الفريق المقدشي: إن الميليشيات الحوثية تسعى إلى تمكين المشروع الإيراني من اليمن وتحويلها إلى ساحة ومنطلق لتهديد الجوار ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات والاعتداءات الإجرامية التي تستهدف المنشآت والمصالح العالمية وخطوط الملاحة البحرية.

وأضاف أن «مقاتلي الجيش يُفشلون محاولات العدو الحوثي من الاقتراب من مأرب ويكسرون هجماته ومحاولاته اليائسة»، وأكد أن عملية تحرير اليمن تمضي نحو تحقيق تطلعات الشعب باستعادة كامل التراب والتصدي لميليشيات التمرد والإرهاب.

وأشاد بالالتفاف الشعبي الواسع حول المعركة المصيرية من مختلف الفئات والانتماءات والتي تعكس مستوى الوعي والإجماع الشعبي على مواجهة المخططات الإيرانية وأدواتها الحوثية والتمسك بقيم ومبادئ الجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية.