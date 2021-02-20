شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 610 إصابات جديدة و49 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة إلى 176943 إصابة، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10250 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 399 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136889 حالة.