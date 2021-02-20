من "أير فورس وان".. أمريكا توجه رسالة لروسيا بشأن مجموعة الـ7

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخلى عن خطة طرحها سلفه دونالد ترامب لدعوة روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع.

وأفادت السكرتيرة الصحفية جين ساكي، خلال لقاء الصحفيين المسافرين مع بايدن من على متن طائرة الرئاسة "أير فورس وان": "لا أعتقد أننا سنوجه دعوات جديدة إلى روسيا أو نكرر دعوات جديدة لروسيا"، وتابعت "من الواضح أن الدعوة ستتم بالشراكة مع شركائنا في مجموعة السبع".

وتعتزم بريطانيا تنظيم القمة المقبلة للدول الصناعية السبع الكبرى خلال الفترة من 11 - 13 يونيو/حزيران 2021 في جنوب غرب البلاد.

وستكون هذه هي القمة الأولى للمجموعة منذ بداية الجائحة وبعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية.



وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن اجتماع رؤساء دول وحكومات القوى العظمى سيعقد في بلدة كاربيس باي الساحلية في كورنوال السياحية.