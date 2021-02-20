عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بشروط.. الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها

السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت الكويت، الجمعة، أنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وذكرت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة أن جمیع الركاب القادمین عن طریق الرحلات المباشرة من الدول عالیة الخطورة سیتم الزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 14 یوما على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) اعتبارا من یوم الأحد المقبل.

وأضافت أن باقي الركاب القادمین من الدول الأخرى سیتم الزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 7 أیام على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) على أن یستكملوا مدة الحجر 7 أیام أخرى في الحجر المنزلي.

وأوضحت أن "ھذه عن الاجراءات الجدیدة التي سیتم تطبیقھا اعتبارا من یوم الأحد المقبل تأتي بناء على تعلیمات السلطات الصحیة لمواجھة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد لاسیما بعد ظھور السلالات المتحورة".

استثناءات

واستثنت من الحجر المؤسسي المرضى الكویتیون المبتعثون للعلاج في الخارج والطلبة الكویتیون الدارسون في الخارج والقصر من ھم دون 18عاما ومسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبیة على أن یخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 یوما.

وأكد البیان أنھ لن یتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكویت الا من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر).