عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من مصنع فايزر.. بايدن يؤكد: لقاحات كورونا آمنة وسليمة

السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، خلال زيارة أحد مصانع فايزر لتصنيع لقاحات كورونا في ميشغان، إن اللقاحات آمنة وسليمة، داعيا الجميع للتقدم للحصول عليها.



وأضاف بايدن، "نعمل على تطعيم جميع الأمريكيين بحلول شهر يوليو"، متهما إدارة ترمب بأنها أخفقت في وضع خطة لتطعيم الأمريكيين.

وقبل أسبوع، أعلن بايدن أنّ إدارته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لكوفيد-19 لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق التي أطلقتها.

وقال بايدن حين كان يزور معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن " وقّعنا عقوداً نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر".

تطعيم كل الأمريكيين

وأضاف الرئيس الأمريكي:"لن نحل كل الأمور لفترة من الوقت، لكننا سنحلها في نهاية المطاف".

وقال بايدن: "لقد اشترينا الآن لقاحًا كافيًا لتطعيم جميع الأمريكيين". وقال إن الولايات المتحدة ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة ، في طريقها للحصول على 300 مليون جرعة بنهاية يوليو.

واتهم سلفه ترمب بأنه لم يطلب لقاحًا كافيًا ولم يفعل ما يكفي لجعل الناس يصطفون للحصول على اللقاح.