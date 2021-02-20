كيم كارداشيان تطلب الطلاق من كاني ويست

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ/ت ك أ):

بعد ستة أعوام من الزواج وانجاب أربعة أطفال ومحاولة فاشلة في السباق الرئاسي، قرر كاني ويست وكيم كارداشيان الطلاق.

وأكدت صحيفة ديلي نيوز أن كيم كارداشيان ويست قدمت طلبا يوم الجمعة بتمثيل من محامية الطلاق البارزة في هوليوود لورا واسر.

وطلبت كيم الحصول على حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفال الزوجين، وفقًا لموقع "تي أم زد" المعني بأخبار المشاهير، والذي كان أول من نشر الخبر.

وقال الموقع إن الزوجين الثريين والمشهورين لديهما اتفاق ما قبل الزواج والذي لا يعتزم أي منهما الاعتراض عليه.

وكانت كارداشيان قد بدأت مواعدة ويست لأول مرة بعد مرور عدة أشهر من تقدمها بطلب الطلاق من نجم الدوري الأمريكي للسلة للمحترفين كريس همفريز في عام 2011 - بعد 72 يومًا فقط من الزواج منه.

وتزوج ويست وكارداشيان في إيطاليا عام 2014 ، بعد سبعة أشهر من خطوبتهما عام 2013.​