الشرطة الأمريكية تبدأ تحقيقا في اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد مغني الروك ماريلين مانسون

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ):

فتحت شرطة لوس أنجلوس تحقيقا في اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد مغني الروك الأمريكي مارلين مانسون(52 عاما).

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الشرطة في لوس أنجلوس نشرته وسائل الإعلام اليوم الجمعة فإن التحقيق يدور حول اتهامات بارتكاب العنف الأسري بين عامي 2009 و2011 عندما كان مانسون يعيش في حي ويست هوليوود.

كانت الممثلة الأمريكية إيفان راشيل وود والعديد من النساء الأخريات اتهمن مانسون بداية فبراير الجاري علنا بالاعتداء عليهن.

واتهمت وود (33 عاما) ، بطلة فيلم "العالم الغربي" ، صديقها السابق بإساءات جنسية "مروعة" لها على مدار أعوام، قائلة إن الأمر بدأ عندما كانت في سن المراهقة وقام مانسون أثناء ذلك بالتلاعب بها .

وأصبحت مشاكل العلاقة بين وود التي كانت في سن التاسعة عشرة ومغني الروك البالغ ضعف عمرها معروفة عام 2007.

وكانت وود ومانسون أعلنا خطبتهما بعد انقطاع العلاقة مرات عديدة عام 2010 إلا أنهما انفصلا بعد ذلك بقليل.

ورددت نساء أخريات مزاعم أخرى ضد مانسون على موقع إنستجرام من بينهن سارة ماكنيلي وآشلي سيندساي مورجان.

رفض المغني على الفور هذه المزاعم قائلا إن فنه وحياته كانا لوقت طويل "مجال مجادلات"، لكن المزاعم التي قيلت ضده ما هي "إلا تزييف رهيب للواقع" على حد ما كتبه على موقع إنستجرام، مبينا أن علاقاته الحميمة مع شركائه ذوي التفكير المماثل طالما كانت ودية.