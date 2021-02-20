مصر تسجل هزة أرضية بقوة 6.4 درجات

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية بقوة 6. 4 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الصحراء الغربية. وكشف رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان، مؤكدا أنه لم يرد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت.



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