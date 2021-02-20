البيت الأبيض: لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران

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وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قالت ساكي: «لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية» بشأن إيران قبل إجراء «الحوار الدبلوماسي».
وأضافت، الولايات المتحدة قبلت عرضا أوروبيا للتوسط في الحوار مع إيران.
مواجهة أنشطة إيران
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وجدد بايدن التزام بلاده بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أن الهجوم على أي دولة شريكة في حلف شمال الأطلسي هجوم علينا مباشرة.
كما شدد على التزام بلاده بألا تتحول أفغانستان مجددا إلى قاعدة تهدد حلفاءنا في العالم، وعدم السماح لتنظيم داعش الإرهابي بالاستئناف مجددا.
وقال بايدن إن إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات" مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.
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