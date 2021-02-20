البيت الأبيض: لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 10:56 مساءً

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيغان، قالت ساكي “لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية” بشأن إيران قبل إجراء “الحوار الدبلوماسي”.

إلى ذلك، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

وأكد بايدن، الجمعة، في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت أن على الولايات المتحدة العمل مع القوى الكبرى في العالم للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وقال إن إدارته “مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات” مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

كما أوضح: “علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً”. وأضاف: “نسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران”.

مواجهة الصين

إلى ذلك حضّ الرئيس الأميركي حلفاء بلاده على العمل معاً لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية، قائلاً: “علينا الاستعداد معاً لمنافسة استراتيجية بعيدة الأمد من الصين… علينا ضمان أن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط. يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي”.

كما اتهم روسيا بـ”مهاجمة ديمقراطيتنا” بينما أعرب عن عزم واشنطن “استعادة” ثقة أوروبا وحذر في الأثناء من “العودة إلى تكتلات الحرب الباردة الجامدة”.

استعادة ثقة الأوروبيين

كذلك أكد بايدن عزمه على “استعادة” ثقة الأوروبيين، مضيفاً أنها “ليست مسألة الشرق ضد الغرب.. لا يمكننا وعلينا ألا نعود… إلى تكتلات الحرب الباردة الجامدة”.

وتعهد بـ”عودة” التحالف بين ضفتي الأطلسي، قائلاً: “أتحدث إليكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة، في بداية إدارتي، وأبعث برسالة واضحة إلى العالم: الولايات المتحدة عادت، لقد عاد التحالف العابر للأطلسي”.

كما كشف أن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بحلف شمال الأطلسي، ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع. وأكد أن “الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بتحالفها مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة”، وذلك بحسب “العربية”.