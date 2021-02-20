فايزر وبايونتك: لقاحنا ضد كورونا قادر على تحمل درجات حرارة أعلى مما كان يعتقد

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركتا “بايونتك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاختبارات أظهرت أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا قادر على تحمل درجات حرارة أعلى مما كان يعتقد، ما من شأنه أن يسهل آلية شحن الجرعات اللقاحية وتخزينها.

وقالت الشركتان في بيان إنهما طلبتا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تسمح بتخزين اللقاح لمدة تصل إلى أسبوعين عند درجات حرارة تتراوح بين 15 و 25 درجة مئوية تحت الصفر، وهو هامش تبريد متوافر في ثلاجات الصيدليات والمنازل.

وبحسب التوجيهات المعتمدة، حاليا يجب تخزين جرعات لقاح (فايزر-بايونتك) في ثلاجات يتراوح هامش الحرارة فيها بين -80 و-60 درجة مئوية (80 و60 درجة مئوية تحت الصفر) حتى ما قبل خمسة أيام من تلقيه، وهي آلية حساسة تتطلب حاويات شديدة التبريد لشحن الجرعات وثاني أكسيد الكربون لتخزينها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، ألربت بورلا، إنه “في حال تمت المصادقة على الطلب، سيمنح خيار التخزين الجديد الصيدليات ومراكز التلقيح مرونة أكبر على صعيد إدارة إمدادات اللقاح”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة (بايونتك)، أوغور شاهين، إن الشركتان تواصلان العمل على “تركيبات جديدة يمكن أن تسهل نقل لقاحنا واستخدامه”.