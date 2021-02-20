شكرا لقرائتكم صدمة في فرنسا..لاجئ سوداني يقتل مسؤولاً بسكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقدم لاجئ سوداني اليوم الجمعة، على طعن مسؤول عن مركز اللجوء في مدينة بو الفرنسية، بسكين ما أدى إلى مقتله.

وأوضح مراسل العربية أن الشرطة ألقت القبض على المعتدي، دون الكشف عن الأسباب أو الدوافع الي أدت إلى ارتكاب تلك الجريمة.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجاني سدد عدة طعنات إلى رب العائلة البالغ من العمر 46 عاما ما أدى إلى مقتله.

ولاحقا وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تعازيه إلى عائلة الضحية، مضيفا أنه سيغير جدول أعماله من أجل التوجه إلى باو ومقابلة موظفي جمعية استقبال اللاجئين وكذلك المسؤولين المحليين.

يأتي هذا الهجوم بعد هجمات ذات طابع إرهابي شهدتها البلاد في أواخر السنة الماضية (2020)، طالت معلما فرنسيا، ومصلين في إحدى الكنائس في مدينة نيس الساحلية، ما رفع من منسوب الاستنفار الأمني، ودفع السلطات إلى تشديد رقابتها على بعض المراكز التي تثير الشبهات.