شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن عن إجراءات احترازية جديدة على الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي عن اجراءات جديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم غد الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس "كورونا" خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من الفيروس.

وأوضح الطيران المدني في بيان، بأن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر».

أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وقال البيان إنه يستثنى من الحجز المؤسسي «المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية»على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما . وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكويت إلا من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر".