شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمـان الـعربـي يطلـق بعـد غدٍ «مرصـد حقـوق الإنسـان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد البرلمان العربي اجتماعات جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، يوم بعد غدٍ الاثنين «حضورياً» بمقر جامعة الدول العربية.

ويشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع، التي انطلقت أعمالها أمس الجمعة بالقاهرة.

يضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي كلاًّ من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وأفاد البرلمان العربي في بيان، أمس بأن جلسته العامة ستشهد إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمشاركة رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي؛ حيث سيلقي «الجبالي» كلمة خلال الجلسة التي ستشهد أيضاً توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين البرلمان والمجلس.

ويهدف المرصد العربي إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيّسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية.

استعراض التطورات السياسية والأمنية

وقال محمد أحمد اليماحي، إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي سوف تستعرض على مدى يومين التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وبعض قضايا العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن اللجنة أعدت مشاريع بيانات حول التطورات في اليمن والعراق والصومال وليبيا، بالإضافة إلى بيان حول تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدول العربية.

وأوضح اليماحي أن اللجنة ستناقش عدداً من الموضوعات، منها المذكرة التوضيحية الخاصة بإنشاء المنتدى البرلماني العربي الإفريقي، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان الإفريقي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا في مايو/أيار 2013، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات الصادرة عن المنتدى الحقوقي «حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي».

مواجهة التداعيات الاقتصادية ل «كورونا»

بدوره، قال أحمد بوشهاب السويدي، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ستناقش الإطار العام لتقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، فضلاً عن مقترح مقدم حول رؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية ل «كورونا».

من جانبها، قالت ناعمة عبدالله الشرهان، إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ستناقش المحاور الخاصة بالتقرير الذي تقوم اللجنة بإعداده حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة «كورونا»، ومواجهة تداعياتها في كافة المجالات.

إدخال تعديل على النظام الداخلي

وقالت شذى النقبي التي ترأست اجتماع لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان، إن اللجنة ستنظر في المقترح المقدم من رئيس البرلمان العربي بإدخال تعديل على النظام الداخلي للبرلمان العربي بشأن تقنين وضع اللجان المشتركة في البرلمان العربي وفي حالة وجود تعارض بين أنظمة البرلمان العربي وأنظمة البرلمانات الوطنية.

(وكالات)