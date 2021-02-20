شكرا لقرائتكم خبر عن القـوات اليمنيـة تـدك مواقع الحوثي شمالي الضالع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”، وكالات:

أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته شنّت، أمس الجمعة، بمعية المقاومة الشعبية، هجومين منفصلين على مواقع الميليشيات الحوثية، في جبهتي مريس وباب غلق شمالي محافظة الضالع، فيما أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، قدرة الجيش في بلاده على تجاوز التحديات والعوائق التي فرضتها ميليشيات التمرد والإرهاب الحوثية، في حين أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل حشد المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال بالقوة والإكراه إلى محرقة مفتوحة في مأرب».

هجومان منفصلان

وذكر موقع «سبتمبر نت» الإخباري الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت، أمس الجمعة، هجومين منفصلين على مواقع الميليشيات الحوثية، في جبهتي مريس وباب غلق شمالي محافظة الضالع. ونقل الموقع عن قيادي ميداني: «إن الهجوم الأول الذي شنته قوات الجيش الوطني تركز على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة القهرة شمالي منطقة مريس، وأسفر عن مقتل وجرح ١٢ عنصراً».

وأضاف أن الهجوم الآخر نفذه الجيش على مواقع الميليشيات بجبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة، وقتل فيه ستة من عناصر الميليشيات. وأشار القيادي الميداني إلى أن قوات الجيش استعادت خلال الهجومين أسلحة متنوعة من قبضة الميليشيات الحوثية. من جهة أخرى، ثمّن وزير الدفاع اليمني جهود ومواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الدفاع العربي المشترك في التصدي للمخططات والأطماع الإيرانية وميليشياته الحوثية.

وقال الفريق المقدشي: «إن الميليشيات الحوثية تسعى لتمكين المشروع الإيراني من اليمن وتحويلها إلى ساحة، ومنطلق لتهديد الجوار، ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات والاعتداءات الإجرامية التي تستهدف المنشآت والمصالح العالمية وخطوط الملاحة البحرية».

كسر هجوم الحوثي

وأضاف أن مقاتلي الجيش يُفشلون محاولات العدو الحوثي من الاقتراب من مأرب، ويكسرون هجماته ومحاولاته اليائسة. وأكد وزير الدفاع اليمني، أن عملية تحرير اليمن تمضي نحو تحقيق تطلعات الشعب باستعادة كامل التراب، والتصدي لميليشيات التمرد والإرهاب. إلى ذلك، قال الإرياني على «تويتر» أمس، إن «ميليشيات الحوثي غير مكترثة بخسائرها البشرية الكبرى، منذ بدء المواجهات، وثلاجات صنعاء باتت عاجزة عن استقبال مزيد من الجثث والجرحى». كما دعا «القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع إلحاق أبنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية، ورفض السماح باستغلالهم لقتال إخوتهم اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني». (وكالات)