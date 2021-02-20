شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يبحث مع عقيلة صالح تشكيل الحكومة الليبية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحـث رئيس الحـــكومة الليــــبية الجــديدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الجمعة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والنائب الثاني احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس، آخر المستجدات على الساحة الليبية، وآخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة ، فيما التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في حين أعربت مصادر ليبية عن توقعاتها بزيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي إلى القاهرة خلال أيام، لتوطيد العلاقة بين البلدين الجارين.

جاء ذلك بعد وصول الدبيبة إلى طبرق أمس، ليزور بعدها مباشرة مقر مجلس النواب.

إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. وتناول اللقاء الذي جرى في بنغازي،سبل توحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي.

ويأتي اللقاء بعد ساعات معدودة من لقاء كوبيش ومنسق البعثة الأممية ريزدون زينينجا، ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت جانيون، ووزير الدفاع في حكومة «الوفاق»، صلاح النمروش، وكبار المسؤولين بالوزارة في طرابلس.

ووفق البيان فإن الطرفين ناقشا الوضع الأمني في البلاد، وسبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة «5+5».

كما تناولا سبل التعاون نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

زيارة مرتقبة للمنفي إلى القاهرة

وفي سياق متصل، أعربت مصادر ليبية عن توقعاتها بزيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي إلى القاهرة خلال أيام، لتوطيد العلاقة بين البلدين الجارين.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي لتأكيد مبادئ حسن الجوار والتعاون البناء وتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الشاملة. لببحنة القانونية تجتمع الثلاثاء

في سياق آخر ،تستعد اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي ،إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في تونس ،وذلك استكمالا لمداولات اللجنة إزاء مقترحات القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، وصف بيان اللجنة الدستورية الصادر عن اجتماع الغردقة ، بالغامض وغير الواضح ،مؤكدا وجود غموض في المادة الرابعة خاصة «التي يشير إليها البيان إلى أنه في حالة التصويت بالرفض على مشروع الدستور سيجري الذهاب إلى الانتخابات»، مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح.

وقال السايح، إن «مهلة الـ60 يومًا المحددة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليقرا قانونا للاستفتاء على الدستور انتهت»، مؤكدًا أنه «بنهاية المهلة سيحال تقرير مصير المسار الدســــــتوري إلـــى ملتقــــى الحوار السياسي».

مقبرة جماعية ومخبأ لـ «داعش»

وأعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لتنظيم «داعش» في في أوباري جنوب غرب ليبيا.

(وكالات)