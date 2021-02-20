شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تحقق وفورات بقيمة 52.6 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت مبادرة «الحياة الذكية» منذ أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي من شهر يوليو 2020 حتى شهر يناير 2021 وفورات وصلت إلى 179.5 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء و 67.7 مليون جالون من المياه، بما يعادل وفورات بقيمة 52.6 مليون درهم. وارتفعت نسبة التبني الرقمي للمبادرة إلى 100%، فيما سجلت 1.24 مليون زيارة رقمية تفاعلية، وأسهمت في خفض 15,643 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وبلغت نسبة ثقة المتعاملين بالمبادرة 92%، بينما وصلت نسبة رضاهم إلى 98%. كما أسهمت المبادرة في تحسين إنتاجية الموظفين بنسبة 27%، في حين بلغت نسبة جودة الخدمة 94%.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مبادرة «الحياة الذكية» تدعم جهود الهيئة المتواصلة لرفع مستوى الوعي بمفاهيم الاستدامة وترشيد استهلاك الموارد لدى المتعاملين وتقليل التكلفة عليهم وخفض البصمة الكربونية، والمساهمة في تحسين كفاءة أداء وسرعة العمليات الداخلية، إضافة إلى تقديم خدمات ذكية ذات قيمة مضافة تسهم في تخفيض الجهد والوقت. وتنسجم «الحياة الذكية» مع مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أذكى مدينة في العالم، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول 2030. وأثنى الطاير على استجابة أفراد المجتمع الإيجابية لمبادرات الهيئة وإقبالهم على الاستفادة من الخصائص الذكية التي توفرها الهيئة لتشجيع سكان دبي على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر والإسراف ليصبح مفهوم الترشيد ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً.