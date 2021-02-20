شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية العين تصمم تقاطع «الساعة» وتفتتح «المندوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

تواصل بلدية مدينة العين جهودها في المحافظة على طابع المدينة التراثي ومعالمها القديمة، وذلك بالتوازي مع الأعمال التطويرية التي تشهدها ومن ضمنها مشاريع تحويل الدوارات إلى تقاطعات ضوئية تُسَهل الحركة المرورية وتزيد الطاقة الاستيعابية للشوارع، حيث يجري العمل حالياً على تصميم معلم تقاطع الساعة والذي يعتبر من أشهر المعالم الرئيسية بالمدينة.

وأكدت المهندسة مريم مصبح النعيمي، مدير مشاريع، حرص بلدية مدينة العين على المحافظة على طابع المدينة وتراثها ومعالمها الرئيسية وهو ما يواكب الأعمال التطورية في المدينة التي تشهد تطورات واسعة في مختلف الميادين، حيث تم إعادة تثبيت المعالم التي كانت تتميز بها المدينة بعد إزالتها خلال تنفيذ مشروع تطوير الحركة المرورية في شوارع المدينة وما صاحبها من استبدال الدوارات بتقاطعات ضوئية ومنها دوار الغزلان والمندوس.

وأضافت يجري حالياً تنفيذ تصميم معلم دوار الساعة «سابقاً» والذي تم تحويله إلى تقاطع إشارات ضوئية، حيث تم الأخذ في الاعتبار الجوانب الجمالية والفنية وفي الوقت نفسه محافظة المعلم على شكله وقيمته كمعلم قديم بالمدينة، مشيرة إلى أن إعادة تثبيت المعالم في المدينة ستتواصل بالتزامن مع مشاريع استبدال الدوارات إلى تقاطعات ضوئية، حيث ستشمل دوار حديقة الحيوانات وزاخر وتوام والجبل.

وعن مجسم المندوس الذي تم تثبيته في منطقة عود التوبة وافتتاحه مؤخراً، قالت إن البلدية قامت بأعمال ترميم وتركيب المجسم الذي يرمز لأحد معالم تراث الدولة، بالإضافة إلى صناعة وتركيب أجود أنواع عقود اللؤلؤ الصناعي مع سلسلة التوصيل وعمل الإنارة التجميلية للمندوس وتوصيل التيار الكهربائي لإضاءة حبات اللؤلؤ، وتركيبه على منصة منفذة بالجرانيت.