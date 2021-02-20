بايدن: نعمل على تطعيم كل الأمريكيين ضد كورونا بحلول يوليو

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إن بلاده لم تكن تمتلك أي خطة من أجل تلقيح الشعب الأمريكي، إلا أنه غير كل شيء بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض.

وتابع – خلال زيارته لمصنع فايزر الذي يصنع لقاح كورونا – إن إدارته تعمل على تطعيم جميع الأميركيين بحلول شهر يوليو القادم، لافتا إلى أنه حصل على جرعته من لقاح كورونا بشكل علني هو ونائبة الرئيس من أجل أن يثبت بأن اللقاح آمن، مطالبا الشعب الأمريكي بضرورة الحصول عليه.

وأضاف أن بلاده تحدث تطور في عملية تطعيم الأمريكيين، وزيادة جرعات اللقاحات التي يتم إنتاجها من أجل أن تصل للجميع، وهو ما دفعه لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي.

وأوضح بايدن أن إدارته ستعمل على إيصال لقاح كورونا بشكل عادل إلى جميع الأشخاص، مطالبا الجميع بارتداء أقنعة الوجه بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم من أجل محاولة السيطرة على إصابات كورونا في البلاد.