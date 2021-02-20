شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تستدعى تامر أمين للتحقيق غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلامين، لجنة التحقيق بالنقابة، بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين مقدم البرامج بتليفزيون النهار، مضيفا أنه جرى إبلاغه بموعد التحقيق غدا السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأكد نقيب الإعلاميين، أنه يجرى تطبيق القانون على الجميع وأن هذا هو منهج العمل بالنقابة الذى يعلمه الجميع، مشددا على اعتزاز النقابة وفخرها بكل المصريين ولاسيما أهلنا بصعيد مصر.

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد أصدر قراراً بإيقاف تامر أمين بسيونى مقدم برامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، وذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامى التابع للنقابة، والذى أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت من قبل وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه، والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والاخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف فى نشر القضايا الأخلاقية التى تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس فى بيان عاجل، إنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التى تلقاها من المواطنين ومن ذوى الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التى تحظر الخوض فى السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

جدير بالذكر، أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التى تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، والتى من شأنها ان تسئ لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.