معجبات بنورا الصقلي تحضرن لها مفاجأة- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - عبرت الفنانة نورا الصقلي عن سعادتها بمفاجأة أعدتها لها مجموعة فتيات معجبات بها، إذ أقمن احتفالا صغيرا على هامش لقائها بهن.

واستقبلت المعجبات، اللائي تجتمعن ضمن مجموعة افتراضية، الفنانة نورا الصقلي بالورود، قبل أن يطلعنها على الاحتفال، الذي حضرنه لها.

وشاركت نورا الصقلي على موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي “أنستغرام” ، اليوم الحمعة، مقطع فيديو ييوثق للقاء والاحتفال المصغر.

ونشرت الصقلي منشورا، أمس الخميس، قالت فيه: “جد سعيدة بلقائي مع مجموعة من المعجبات من كروب البونبوناية، لحظات من السعادة والمحبة، والود المتبادل. محبتي وامتناني، واحتراماتي أيتها الجميلات”.