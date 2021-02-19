رئيس الاتحاد الدولي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى المغرب الأسبوع المقبل

جدة - عبدالحي حسين - يقوم جياني إيفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بزيارة عمل رسمية إلى المغرب الأسبوع المقبل، وفق ما كشفه بلاغ لجامعة الكرة.

وأوضح البلاغ أن إيفانتينو سيزور المغرب يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتباحث سبل تحقيق التعاون المشترك بين الجهاز الدولي، والمٶسسة المعنية بتسيير شٶون كرة القدم وطنيا.

وشدد البلاغ علی كونه الزيارة تدخل في اطار تعزيز العلاقة المتينة، التي تربط الهيئة الدولية “الفيفا” بالمسؤولين المغاربة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوقوف على افاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والأفريقية.