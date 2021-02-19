المئات يخرجون للاحتجاج في مدينة “الفنيدق” للجمعة الثالثة على التوالي

جدة - عبدالحي حسين - رغم إطلاق سراح المعتقلين، تجددت الاحتجاجات في مدينة الفنيدق للجمعة الثالثة على التوالي، حيث خرج المئات من سكان المدينة المجاورة لمعبر سبتة المحتلة الحدودي المغلق، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للساكنة، وتوفير بدائل اقتصادية وفرص الشغل للشباب العاطلين.

ووفق موفد “اليوم 24” للفنيدق، فإن المئات من المحتجين تجمعوا وسط المدينة مرددين شعارات تطالب بتوفير فرص الشغل للعاطلين وتوفير الكرامة لسكان المدينة، الذين تضرروا بشكل واضع من قرار إغلاق معبر سبتة المحتلة.

وبدا لافتا الحضور الأمني المكثف لعناصر بزي مدني لمواكبة الاحتجاجات، التي روجت ودعت لها مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للجمعة الثالثة على التوالي.

وتأتي احتجاجات الجمعة الثالثة، بعد أيام من إطلاق سراح المعتقلين الأربعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة منذ أسبوعين، وقضت في حقهم المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن لمدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ.

وكان والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، قد عقد الأسبوع الماضي، لقاء مع منتخبي الإقليم لدراسة البدائل الاقتصادية الممكنة للمنطقة، غير أنها لم تفلح في ثني المواطنين على الخروج للتظاهر مرة أخرى.