شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إجراءات جديدة في مطار الكويت لمواجھة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكویتیة أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من

الدول عالیة الخطورة سیتم الزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 14 یوما على نفقتھم الخاصة من خلال التسجيل في منصة (كویت مسافر) اعتبارا من یوم الأحد المقبل.

وقالت، في بیان أمس الجمعة، إن باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سیتم الزامھم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة لمدة 7 أيام على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أیام أخرى في الحجر المنزلي.

وأوضحت أن ھذه الإجراءات الجديدة التي سیتم تطبیقھا اعتبارا من یوم الأحد المقبل تأتي بناء على تعلیمات السلطات الصحیة لمواجھة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (لاسيما بعد ظھور السلالات المتحورة.

وذكرت أنه يستثنى من الحجر المؤسسي المرضى الكویتیون المبتعثون للعلاج في الخارج والطلبة الكویتیون الدارسون في الخارج، والقصر من ھم دون 18 عاما ومسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبیة على أن یخضعوا للحجر المنزلي

لمدة 14 یوما.