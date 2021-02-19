شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لم ندع روسيا لمجموعة السبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نراجع سياستنا تجاه سد النهضة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تدع روسيا للانضمام إلى قادة العالم في مجموعة السبع، فيما يمثل تراجعًا عن مسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لضم موسكو لعضوية المجموعة.

وأضافت للصحفيين متحدثة على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أن أي دعوة لروسيا للانضمام إلى مجموعة السبع ستكون بمشاركة جميع أعضاء المجموعة.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تراجع سياستها تجاه سد النهضة، وتقيم دورها في تسهيل الحل بين مصر وإثيوبيا والسودان.