أول حزب يرشح يهودي للانتخابات المقبلة بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة لاقت ترحيبا واستحاناً، يتجه حزب الأصالة والمُعاصرة المغربي إلى ترشيح اليهودي المغربي سيمون سكيرا، للانتخابات العامة القادمة.

وأكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمُعاصرة، اليوم، ترشح سكيرا في الانتخابات العامة باسم حزبه الذي يحمل رمز الجرار، ليصبح أول حزب يرشح يهودي مغربي للانتخابات المقبلة.

وحزب الاصالة والمعاصرة هو ثاني أكبر حزب في المملكة المغربية من حيث التمثيلية البرلمانية، إذ يحوز على 102 مقعداً في مجلس النواب من أصل 395 مقعداً. ويتموقع في مُعارضة الحُكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ويرأس الحزب خمس جهات "مقاطعات" من أصل اثني عشرة جهة في المملكة، وهي حصة الأسد من بين الأحزاب المغربية.

وسيمون سكيرا، هو مغربي يهودي، ينشط في المجال المدني، ويشغل منصب الكاتب العام للفيدرالية الفرنسية ليهود المغرب، كما يرأس جمعية الصداقة الإسرائيلية المغربية.





وقبل أيام، استقبل عبد اللطيف وهبي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، سكيرا.

وأكد وهبي في تصريح لـ"الخليج 365" على أن هذا الرجل يهودي مغربي وله من الحقوق ما لغير المواطنين المغاربة، وبالتالي فإن من حقه الترشح للإنتخابات الجهوية المقبلة بجهة الدار البيضاء سطات، وهي الجهة التي يرأسها حاليا مصطفى البكوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

أما سكيرا، فقد عبر إشادته بهذه المبادرة، مُعبراً عن استعدادته التامة للانتقال من فرنسا إلى الدار البيضاء للاستقرار النهائي ببلده الأم، إذا ما وُفق في الانتخابات المحلية.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، دعا سكيرا بقية الأحزاب المغربية إلى سلوك نفس النهج، وترشيح مواطنين مغاربة يهود لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المُقبلة "لم يحدد موعدها بعد" التي ستشهدها المملكة خلال الأشهر القادمة.

وأوضح سكيرا أنه على الرغم من مُغادرته المغرب منذ 50 سنة، إلا أنه "لم يخرج من قلبي، وحياتي، وروحي"، مُعلقاً بدارجة مغربية سلسة "خصني نخدم المغرب، والمواطن، ماشي نقول تنحب المغرب، لأن التعبير عن الحب كل شخص يمكن أن يقولها”.



وأكد الرجل أنه لا يرغب في دخول المُؤسسة التشريعية، إذ يأمل في أن يُصوت له أبناء المدينة التي وُلد فيها عام 1952، وهي مدينة الدار البيضاء، كي يقود مجلسها المحلي، ويستطيع خدمة المواطنين المغاربة بشكل مُباشر.

يذكر أن المفرب وإسرائيل استئنفا العلاقات في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، في أعقاب الاتفاق الثلاثي التاريخي الموقع بين إسرائيل وأمريكا والمغرب.